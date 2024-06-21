Невилл: у Испании нет безжалостного инстинкта убийцы, забивать нужно больше

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о низкой реализации сборной Испании на чемпионате Европы – 2024 в Германии.

Вчера, испанцы минимально обыграли сборную Италии во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Встреча между командами завершилась со счётом 1:0.

«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У неё и на прошлом турнире не было безжалостного инстинкта убийцы. Будет ли так же продолжаться и далее, и насколько дорого это в итоге ей обойдется? При демонстрируемом выдающемся футболе забивать нужно больше», – приводит слова Невилла официальный сайт УЕФА.

После двух туров Испания лидирует с 6 очками в группе В с Италией (3 очка), Албанией (1 очко) и Хорватией (1 очко).

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