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Кайл Уолкер: Саутгейт сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол

Кайл Уолкер: Саутгейт сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол
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Защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался о слабоатакующей игре национальной команды под руководством главного тренера Гарета Саутгейта.

Вчера, 20 июня, англичане сыграли вничью с Данией (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

«Не говорил ли Саутгейт сбавить обороты после пропущенного мяча? Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего.

Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждать следующей игры, – сказал защитник сборной Англии», — приводит слова Уолкера Daily Mail.

После двух туров Англия лидирует с 4 очками в группе С с Данией (2 очка), Словенией (2 очка) и Сербией (1 очко).

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