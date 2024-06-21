Кайл Уолкер: Саутгейт сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол

Защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался о слабоатакующей игре национальной команды под руководством главного тренера Гарета Саутгейта.

Вчера, 20 июня, англичане сыграли вничью с Данией (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Не говорил ли Саутгейт сбавить обороты после пропущенного мяча? Нет, ни в коем случае. Тренер сказал, что хочет играть в свободный, атакующий футбол. Иногда на турнире приходится управлять игрой. Мы знаем, что можем добиться большего.

Против нас играла хорошая команда, а мы занимаем первое место в группе. Давайте посмотрим на это с положительной стороны. Мы не проиграли. Давайте ждать следующей игры, – сказал защитник сборной Англии», — приводит слова Уолкера Daily Mail.

После двух туров Англия лидирует с 4 очками в группе С с Данией (2 очка), Словенией (2 очка) и Сербией (1 очко).

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