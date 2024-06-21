На Евро-2024 уже забито 13 голов ударами из-за штрафной — это больше, чем за весь ЧМ-2022

Датский футболист Мортен Юльманн, сравнявший счёт в матче Евро-2024 с Англией, стал автором 13-го гола на Евро-2024 из-за пределов штрафной площади. Это уже больше, чем было забито за весь чемпионат мира — 2022 в Катаре (12). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Дании и Англии (1:1) состоялся накануне, 20 июня. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия).

После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившего в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).