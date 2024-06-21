Видео первого гола сборной Аргентины на Копа-2024 в исполнении Хулиана Альвареса

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес стал автором первого гола национальной команды на Копа Америка — 2024. Форвард забил сборной Канаде в матче 1-го тура группового этапа турнира.

Автором голевой передачи на Альвареса стал полузащитник Алексис Мак Аллистер. Гол был забит на 49-й минуте игры. Игра проходила в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Аргентинцы в итоге одержали победу со счётом 2:0.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.