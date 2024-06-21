Бийол: большое спасибо А. Березуцкому, что научил меня игре в защите. Очень его люблю

Бывший футболист ПФК ЦСКА Яка Бийол высказался о своём переходе на позицию центрального защитника. Бийол поблагодарил за смену позиции бывшего главного тренера армейцев Алексея Березуцкого. Отметим, что сейчас Березуцкий входит в тренерский штаб Марко Николича в ПФК ЦСКА.

— Ты окончательно освоился в роли центрального защитника.

— Да. Большое спасибо Алексею Березуцкому. Я всё знаю об этой позиции только благодаря ему, он научил меня. Очень его люблю и помню. Я видел, что он вернулся сейчас в ЦСКА, чтобы помогать Николичу. Удачи ему и ЦСКА!, — сказал Бийол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за € 4 млн.