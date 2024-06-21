Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

«У нас хорошие воспоминания о двух последних матчах с Австрией. Мы не проиграли и не пропустили, но мы знаем, что нам предстоит встретиться с очень сильной, хорошо организованной командой. Я в стрессе? Нет, но адреналин — да», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).