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Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией

Голкипер Польши Щенсны высказался о предстоящем матче Евро-2024 с Австрией
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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас хорошие воспоминания о двух последних матчах с Австрией. Мы не проиграли и не пропустили, но мы знаем, что нам предстоит встретиться с очень сильной, хорошо организованной командой. Я в стрессе? Нет, но адреналин — да», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Матч между сборными Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

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