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Семшов: если тренер-иностранец такой классный, почему он не востребован в своей стране?

Семшов: если тренер-иностранец такой классный, почему он не востребован в своей стране?
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о тенденции приглашения иностранных тренеров в Российскую Премьер-Лигу.

— Обидно за заслуженных российских специалистов, которым предпочитают малоизвестных иностранцев?
— Мы на это можем как-то повлиять? Нет. Мы только наблюдаем за этим. От этого наш уровень футбола не растёт. Почему-то недоверие именно к нашим специалистам. Думают, что зарубежный тренер будет лучше, но он нигде не играл и не знает российский футбол.

Иногда диву даёшься, почему пригласили того, а не этого. Если бы они что-то привносили и футбол при них развивался, это одно. Но когда всё остаётся на одном месте, то какой в этом смысл? Надеюсь, что эта череда закончится. Сейчас надо больше доверять российским футболистам и тренерам, чтобы наш футбол рос. Почему в других странах доверяют своим, а мы не доверяем?

Когда читаешь об очередном назначении, где рассказывают, какой классный тренер к нам приехал, хочется задать вопрос: а почему он не востребован в своей стране, раз такой классный? Наверное, из-за этого нет такого рвения в тренерстве. Я бы с удовольствием передал свои знания юным футболистам, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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