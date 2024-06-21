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Британская сеть пиццерий высмеяла игру сборной Англии при Саутгейте на Евро-2024

Британская сеть пиццерий высмеяла игру сборной Англии при Саутгейте на Евро-2024
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Британская сеть пиццерий Domino's Pizza UK высмеяла игру сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024.

«Если бы Саутгейт управлял пиццерией Domino», — подписал фотографию, опубликованную в соцсетях, SMM-менеджер Domino's Pizza UK.

Фото: Domino's Pizza UK в соцсетях

Напомним, сборная Англии стартовала на Евро-2024 с победы над Сербией (1:0). В матче 2-го тура группового этапа англичане встречались с Данией. Игра состоялась накануне, 20 июня, проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась вничью со сётом 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

После двух туров Англия с четырьмя очками занимает первое место в таблице группового этапа квартета C. Дания с двумя очками идёт второй. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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