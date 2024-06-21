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В «Динамо» Махачкала раскритиковали новый календарь РПЛ из-за климатических условий

В «Динамо» Махачкала раскритиковали новый календарь РПЛ из-за климатических условий
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев раскритиковал календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 из-за климатических условий.

«Я глубоко не вникал в новый календарь РПЛ, но те замечания, которые были на протяжении прошлых лет, сохраняются. Это про разделение игр в зависимости от климатических условий. К примеру из прошлого, мы летим в Краснодар из Перми и играем там в жару свыше 30 градусов, потом «Краснодар» приезжает к нам и играем при минус 15. Это нормально? Сейчас похожие ситуации складываются в этом календаре РПЛ. Возможно, таких игр немного, но, в частности, в нашем календаре они есть», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Динамо» Махачкала поднялось в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

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