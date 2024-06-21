Титов: у «Краснодара» впереди Кордоба, который умеет всё. Какая тут игра от обороны?

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался об игре «Краснодара» под руководством бывшего главного тренера Владимира Ивича. По его мнению, «быки» не играли при сербе сугубо в оборонительный футбол. Титов отметил, что в атаке у «Краснодара» был Джон Кордоба, который умеет на поле практически всё. С таким нападающим нельзя говорить исключительно о защитном футболе.

«Про Ивича я не могу сказать, что «Краснодар» играл прямо вот сзади. Да нет, конечно. Тем более когда у тебя впереди Кордоба играет – человек, который может и убежать, и прикрыть мяч корпусом, и развернуться, и вверху выиграть, то есть он умеет всё. Ну, какая это оборона?» – приводит слова Егора Титова «РБ Спорт».