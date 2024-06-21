Титов: если такие развязки в РПЛ будут регулярно, пусть «Зенит» снова становится чемпионом

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов высоко оценил накал интриги в чемпионской гонке прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. По его словам, интрига — один из главных аспектов интересного чемпионата.

«Если такие развязки будут регулярно, каждый год, пусть «Зенит» становится ещё раз чемпионом. Самое главное, чтобы была интрига. То, чего не было у нас уже лет шесть-семь, с тех пор, как «Зенит» стал гегемоном. И чаще всего они выигрывали за два-три тура до конца», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Однако на этот раз сине-бело-голубые завоевали золотые медали по итогам последнего тура. Перед заключительным туром на чемпионство претендовали также «Динамо» и «Краснодар».