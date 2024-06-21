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Тренер сборной Польши поделился мыслями о предстоящей игре с Австрией

Тренер сборной Польши поделился мыслями о предстоящей игре с Австрией
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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Были ли у меня бессонные ночи перед этой игрой? Определённо нет. Вообще я сплю очень хорошо, особенно когда знаю, что как тренер я сделал всё возможное, чтобы подготовить команду.

Австрия играет в агрессивный футбол, и мы должны делать то же самое. Но, с другой стороны, этого недостаточно. Я хочу, чтобы мы делали и то, и другое: играли агрессивно и в то же время в хороший футбол. Если мы совместим эти вещи, то наши перспективы на победу улучшатся», — приводит слова Пробежа пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).

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