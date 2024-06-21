Тренер сборной Польши поделился мыслями о предстоящей игре с Австрией

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

«Были ли у меня бессонные ночи перед этой игрой? Определённо нет. Вообще я сплю очень хорошо, особенно когда знаю, что как тренер я сделал всё возможное, чтобы подготовить команду.

Австрия играет в агрессивный футбол, и мы должны делать то же самое. Но, с другой стороны, этого недостаточно. Я хочу, чтобы мы делали и то, и другое: играли агрессивно и в то же время в хороший футбол. Если мы совместим эти вещи, то наши перспективы на победу улучшатся», — приводит слова Пробежа пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Польши состоится сегодня, 21 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1).