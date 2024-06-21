ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Самара Арены» заверил, что газон стадиона выдержит четыре матча за неделю

Директор «Самара Арены» заверил, что газон стадиона выдержит четыре матча за неделю
Аудио-версия:
Комментарии

Директор стадиона «Самара Арена» Виталий Иванов высказался об износостойкости газона на домашнем поле «Крыльев Советов». Напомним, «Акрон» будет также проводить домашние матчи на «Самара Арене». Отметим, что в октябре стадион примет сразу четыре встречи.

— По новому календарю в октябре сыграют четыре матча за неделю на «Самара Арене».
— Почему я это должен комментировать, а не РПЛ или РФС? Я к календарю не имею никакого отношения.

— В плане газона поле выдержит?
— Это наша работа. Если мы заключаем договор, то берём на себя обязательство, значит, будем его выполнять. У нас очень сильная команда агрономов и имеются в запасе семена. Мы провели чемпионат мира, поэтому уж с Кубком России как-нибудь справимся, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ломаев рассказал, что помешало «Крыльям Советов» попасть в первую восьмёрку РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android