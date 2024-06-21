Директор «Самара Арены» заверил, что газон стадиона выдержит четыре матча за неделю

Директор стадиона «Самара Арена» Виталий Иванов высказался об износостойкости газона на домашнем поле «Крыльев Советов». Напомним, «Акрон» будет также проводить домашние матчи на «Самара Арене». Отметим, что в октябре стадион примет сразу четыре встречи.

— По новому календарю в октябре сыграют четыре матча за неделю на «Самара Арене».

— Почему я это должен комментировать, а не РПЛ или РФС? Я к календарю не имею никакого отношения.

— В плане газона поле выдержит?

— Это наша работа. Если мы заключаем договор, то берём на себя обязательство, значит, будем его выполнять. У нас очень сильная команда агрономов и имеются в запасе семена. Мы провели чемпионат мира, поэтому уж с Кубком России как-нибудь справимся, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.