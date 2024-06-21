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Семшов предположил, на что могла бы рассчитывать сборная России на Евро-2024

Семшов предположил, на что могла бы рассчитывать сборная России на Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предположил, на что могла бы рассчитывать сборная России на Евро-2024, который проходит в Германии.

«Выход из группы был бы ожидаемым результатом. Дальше всё бы зависело от разных факторов», — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Матчи Евро-2024 примут 10 стадионов в 10 городах Германии. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня до 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Календарь Евро-2024

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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