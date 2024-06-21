Пименов: если испанцам попадётся Германия в 1/4 финала Евро, немцы проиграют

Бывший российский футболист Руслан Пименов считает, что сборная Испании обыграет Германию, если команды встретятся на стадии плей-офф чемпионата Европы — 2024.

«Встретятся Германия и Испания в четвертьфинале, и всё, прощай, Германия», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 20 июня, сборная Испании играла с Италией в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024. Игра проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Матч завершился победой сборной Испании со счётом 1:0. На 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.