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Войцех Щенсны: для меня недостаточно сыграть на Евро три матча и уехать домой

Войцех Щенсны: для меня недостаточно сыграть на Евро три матча и уехать домой
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Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о своих амбициях на текущем чемпионате Европы — 2024.

«Мы проиграли первую игру, но я настроен позитивно. Атмосфера отличная, но нам нужно добавить к этому хорошие результаты. Для меня провести две недели в хорошей атмосфере в Германии, сыграть всего три матча и уехать домой: нет, я этого не хочу. Этого недостаточно. Я хочу добиться здесь успеха, и я верю, что мы сможем это сделать», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2. Сегодня, 21 июня, состоится матч между сборными Австрии и Польши в рамках 2-го тура Евро-2024. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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