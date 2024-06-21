Войцех Щенсны: для меня недостаточно сыграть на Евро три матча и уехать домой

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о своих амбициях на текущем чемпионате Европы — 2024.

«Мы проиграли первую игру, но я настроен позитивно. Атмосфера отличная, но нам нужно добавить к этому хорошие результаты. Для меня провести две недели в хорошей атмосфере в Германии, сыграть всего три матча и уехать домой: нет, я этого не хочу. Этого недостаточно. Я хочу добиться здесь успеха, и я верю, что мы сможем это сделать», — приводит слова Щенсного пресс-служба УЕФА.

Напомним, в 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2. Сегодня, 21 июня, состоится матч между сборными Австрии и Польши в рамках 2-го тура Евро-2024. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.