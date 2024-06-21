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Семшов: нашим руководителям нужны те, кто подчиняется, тренеры без своего мнения

Семшов: нашим руководителям нужны те, кто подчиняется, тренеры без своего мнения
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов объяснил, почему его тренерская карьера складывается не особо ярко.

— Почему ваша тренерская карьера пока складывается не так ярко?
— Легко объясняется. Моя харизма и история футболиста. Определённая тропа не всем тропа. Руководителям нужны те, кто подчиняется, когда тренер не имеет своего мнения. Такое не только у меня. Есть люди, кто выступал даже достойнее меня, но сидят без работы.

Сейчас тренерами любят руководить, а мы немного из другого поколения. Не хочу преувеличивать свою значимость, но всё-таки есть какое-то уважение, харизма и авторитет. Люди боятся это потерять, приглашая нас, — сказал Семшов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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