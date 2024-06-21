ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин — о трансфере Сафонова: просто нелепые деньги со стороны «ПСЖ», сумма необъяснима

Созин — о трансфере Сафонова: просто нелепые деньги со стороны «ПСЖ», сумма необъяснима
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «Пари Сен-Жермен». По информации СМИ, сумма трансфера составила € 20 млн.

«Удивительно, что Сафонова продали за € 20 млн. Да, во-первых – это хорошая работа «Краснодара». Потому что цена завышена. Просто какие-то нелепые деньги со стороны «ПСЖ», сумма просто необъяснима. В Европе достаточно вратарей не хуже Сафонова за такие деньги. Тут либо мы отстали от Европы и удивляемся таким суммам, либо «ПСЖ» просто сорит деньгами. Обычно клуб береёт молодого футболиста, чтобы через 2-3 года продать его сильно дороже. Неужели «ПСЖ» рассчитывает, что продаст второго вратаря за € 40-50 млн? Я в это не верю. Но, видимо, клуб так богат, что ему всё равно, сколько тратить. А Матвею я, конечно, желаю удачи, но боюсь что лучший вариант для него – это аренда через год или возвращение в Россию, но в «Зенит». Боюсь, играть в заурядном клубе Франции он не захочет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Первый шок — когда позвонил Галицкий». Сафонов заговорил после трансфера в «ПСЖ»
«Первый шок — когда позвонил Галицкий». Сафонов заговорил после трансфера в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android