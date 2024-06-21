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Петер Шмейхель взял интервью у своего сына Каспера после матча Дания — Англия на Евро

Петер Шмейхель взял интервью у своего сына Каспера после матча Дания — Англия на Евро
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Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель взял интервью в прямом эфире у своего сына Каспера Шмейхеля после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Англией (1:1).

Фото: Скриншот из трансляции FOX

Фото: Скриншот из трансляции FOX

Фото: Скриншот из трансляции FOX

После того как отец и сын провели небольшое интервью, они обнялись. Затем Каспер подарил отцу игровую футболку, что приятно удивило его.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

Напомним, игра Дания — Англия проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. В качестве главного арбитра встречи выступил Артур Суареш Диаш. Единственный гол «трёх львов» забил нападающий Гарри Кейн. За сборную Дании голом отметился Мортен Юльманн.

В следующем туре датская национальная команда встретится с Сербией. Матч состоится 26 июня.

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