Игрок «Локо» Салтыков: было бы приятно, если бы на Евро сербы прошли как можно дальше

Полузащитник самарского «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, что следит за нынешним чемпионатом Европы.

«Смотрю игры чемпионата Европы. Именно чтобы болеть — ни за кого не болею. Было бы приятно, если бы сербы как можно дальше прошли», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат на девятом месте.