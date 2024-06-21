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Игрок «Локо» Салтыков: было бы приятно, если бы на Евро сербы прошли как можно дальше

Игрок «Локо» Салтыков: было бы приятно, если бы на Евро сербы прошли как можно дальше
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Полузащитник самарского «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, что следит за нынешним чемпионатом Европы.

«Смотрю игры чемпионата Европы. Именно чтобы болеть — ни за кого не болею. Было бы приятно, если бы сербы как можно дальше прошли», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат на девятом месте.

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