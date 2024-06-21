Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нидерланды — Франция: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Нидерландов и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: