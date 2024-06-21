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Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Нидерланды — Франция: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Нидерланды — Франция: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Нидерландов и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.

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