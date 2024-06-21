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На Евро-2024 одержано четыре волевые победы, столько же было на прошлом чемпионате Европы

Победа сборной Украины в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Словакией (1:2) стала четвёртым волевым выигрышем на текущем Евро. Столько же волевых побед состоялось за весь предыдущий чемпионат Европы, который прошёл в 2021 году.

Напомним, команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

На 17-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко. На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук вывел сборную Украины вперёд — 2:1.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

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