Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром в истории сборной Украины на чемпионатах Европы

21 июня завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1.

Автором победного гола матча стал нападающий Роман Яремчук. Он отличился на 80-й минуте. Таким образом, Роман Яремчук теперь забил больше голов на чемпионатах Европы, чем любой другой игрок в истории сборной Украины (три гола), он обогнал Андрея Шевченко (два гола).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).