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Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром в истории сборной Украины на чемпионатах Европы

Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром в истории сборной Украины на чемпионатах Европы
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21 июня завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

Автором победного гола матча стал нападающий Роман Яремчук. Он отличился на 80-й минуте. Таким образом, Роман Яремчук теперь забил больше голов на чемпионатах Европы, чем любой другой игрок в истории сборной Украины (три гола), он обогнал Андрея Шевченко (два гола).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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