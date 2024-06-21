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Видео: гол Шапаренко с передачи Зинченко в матче Евро-2024 со Словакией

Видео: гол Шапаренко с передачи Зинченко в матче Евро-2024 со Словакией
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Завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

На 54-й минуте ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко. Автором голевой передачи стал защитник Александр Зинченко. Предлагаем посмотреть видео забитого мяча.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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