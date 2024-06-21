Комментатор Разживин: Австрия Рангника выглядит фаворитом встречи с Польшей

Комментатор Okko Павел Разживин поделился ожиданиями от матчей 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе D. Польша сыграет с Австрией, а Нидерланды – с Францией.

«В 1-м туре и Польша, и Австрия очень достойно выглядели против Нидерландов и Франции соответственно. Но сейчас именно тот матч, когда решается судьба двух сборных. Чтобы продолжить участие в Евро-2024, побеждать нужно и тем, и другим.

Главный тренер сборной Польши, Михал Пробеж, рассчитывет на возвращение в строй Роберта Левандовского, который пропустил первую встречу из-за травмы. Без Роберта будет невероятно сложно навязать борьбу австрийцам, которые показали качественный футбол в матче с французами. Австрия Рангника выглядит фаворитом этой встречи, но и Польшу ещё рано списывать со счетов», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.