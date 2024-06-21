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Украина ни разу не сыграла «на ноль» в своих 13 матчах на Евро, это антирекорд турнира

Украина ни разу не сыграла «на ноль» в своих 13 матчах на Евро, это антирекорд турнира
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины победила Словакию со счётом 2:1. Таким образом, украинская национальная команда ни разу не сыграла «на ноль» в своих 13 матчах на чемпионатах Европы, что является антирекордом этого соревнования, поскольку ещё ни одна сборная в истории не шла к своему первому сухому матчу на Евро на протяжении стольких игр. Об этом сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

Напомним, команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

На 17-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко. На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук вывел сборную Украины вперёд — 2:1.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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