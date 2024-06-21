Украина ни разу не сыграла «на ноль» в своих 13 матчах на Евро, это антирекорд турнира

Завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины победила Словакию со счётом 2:1. Таким образом, украинская национальная команда ни разу не сыграла «на ноль» в своих 13 матчах на чемпионатах Европы, что является антирекордом этого соревнования, поскольку ещё ни одна сборная в истории не шла к своему первому сухому матчу на Евро на протяжении стольких игр. Об этом сообщает Opta Sports.

Напомним, команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия).

На 17-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко. На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук вывел сборную Украины вперёд — 2:1.

В 1-м туре сборная Словакии победила Бельгию со счётом 1:0, а национальная команда Украины проиграла Румынии — 0:3.

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