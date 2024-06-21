Кирьяков: матч со Словакией был решающим для сборной Украины, и они добились своего

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о победе сборной Украины в матче со Словакией (2:1) на Евро-2024.

«Матч со Словакией был решающим для Украины. В случае поражения команда имела бы лишь призрачные шансы выйти из группы. Тем более следующий матч – с Бельгией. Было видно, что украинцы осознавали серьёзность матча, а Словакия после победы над Бельгией была достаточно уверена. Украина играла немного нервозно, боясь ошибиться, как это было в первой игре. Это мешало им показать более вразумительную игру впереди.

Во втором тайме, проигрывая, нужно было рисковать, большей группой игроков прессинговать соперника, отодвигать игру на их половину поля. И потихоньку так получилось, что переломили матч. Словаки, ведя в счёте, немного успокоились и рассчитывали просто доиграть матч, но пошли ошибки из-за агрессивной игры Украины. В одной из атак счёт сравняли благодаря хорошему прострелу Зинченко. А второй гол — индивидуальное мастерство Яремчука. Он здорово обработал мяч и покатил мимо вратаря.

Матч перевернулся, и Украина добилась своего. По второму тайму это совершенно заслуженная победа», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.