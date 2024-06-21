Владимир Быстров назвал клуб, в котором Козлову будет перспективнее продолжить карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал, в каком клубе лучше продолжить карьеру 19-летнему футболисту «Балтики» Даниле Козлову.

«Он в «Зените» не пригодился, он уже был в этой шкуре — его не ставили, ему не доверяли. Сине-бело-голубые берут уже готовых русских футболистов, которые хорошо себя проявили. Не думаю, что у Козлова будет шанс играть там. Ему перспективнее будет в любом клубе, если будет играть, а не сидеть на скамейке. В «Краснодаре» у него больше шансов попасть в основной состав», — приводит слова Быстрова Legalbet.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что хавбек «Балтики» Данила Козлов переходит в «Краснодар» за 120 млн рублей. По его информации, в ближайшие дни футболист подпишет с «быками» контракт на пять лет.

Также в СМИ появлялась информация, что «Зенит» активировал опцию обратного выкупа 19-летнего хавбека у калининградцев.

Данила Козлов перешёл в «Балтику» из «Зенита-2» в январе. В составе калининградцев хавбек провёл 15 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Контракт Козлова с балтийцами рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 1,8 млн.