«Виноват Кейн». Фанат сборной Англии попал в больницу из-за празднования гола на Евро-2024

Болельщик сборной Англии Чад Томас подвернул лодыжку, празднуя гол нападающего сборной Англии Гарри Кейна в ворота датской национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1). После того как фанат «трёх львов» получил повреждение, он был сразу же госпитализирован, не досмотрев матч.

После игры Томас выложил в соцсети Х (ранее Twitter) фотографию с перевязанной лодыжкой, сопроводив её подписью: «Травма, полученная от празднования гола».

Позднее травмированный болельщик сообщил, что результаты обследования не выявили серьёзного повреждения, и написал: «Я виню Гарри Кейна в этом безумии. Но судя по второму тайму, который я смотрел по телефону, я ничего не пропустил».

В следующем туре сборная Англии встретится со Словенией. Игра состоится 25 июня.

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