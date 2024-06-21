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«Виноват Кейн». Фанат сборной Англии попал в больницу из-за празднования гола на Евро-2024

«Виноват Кейн». Фанат сборной Англии попал в больницу из-за празднования гола на Евро-2024
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Болельщик сборной Англии Чад Томас подвернул лодыжку, празднуя гол нападающего сборной Англии Гарри Кейна в ворота датской национальной команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 (1:1). После того как фанат «трёх львов» получил повреждение, он был сразу же госпитализирован, не досмотрев матч.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 1
Англия
0:1 Кейн – 18'     1:1 Юльманн – 34'    

После игры Томас выложил в соцсети Х (ранее Twitter) фотографию с перевязанной лодыжкой, сопроводив её подписью: «Травма, полученная от празднования гола».

Позднее травмированный болельщик сообщил, что результаты обследования не выявили серьёзного повреждения, и написал: «Я виню Гарри Кейна в этом безумии. Но судя по второму тайму, который я смотрел по телефону, я ничего не пропустил».

В следующем туре сборная Англии встретится со Словенией. Игра состоится 25 июня.

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