Тренер Украины Ребров прокомментировал волевую победу в матче со Словакией на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Украинцы одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. В перерыве мы поменяли расположение в прессинге. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, помогли нам. Самое главное, мы проявили свой дух. Мы действительно пытались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли с Румынией, но парни проявили другой характер и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.