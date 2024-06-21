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Тренер Украины Ребров прокомментировал волевую победу в матче со Словакией на Евро-2024

Тренер Украины Ребров прокомментировал волевую победу в матче со Словакией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Украинцы одержали волевую победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Я очень рад за игроков. Мы очень хорошо отреагировали на пропущенный мяч. В перерыве мы поменяли расположение в прессинге. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, помогли нам. Самое главное, мы проявили свой дух. Мы действительно пытались изменить результат и заслужили победу.

Мы очень плохо сыграли с Румынией, но парни проявили другой характер и заслужили победу. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для команды и для страны», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

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