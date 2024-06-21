ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: игра Франции и Нидерландов — матч между претендентами на победу на Евро

Кирьяков: игра Франции и Нидерландов — матч между претендентами на победу на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы между Францией и Нидерландами.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч Нидерландов и Франции будет очень интересным. Наверное, это первая игра между реальными претендентами на победу на Евро. В обеих командах высококлассные футболисты очень серьёзного уровня. Один из главных вопросов в том, будет ли играть Мбаппе после травмы в прошлом матче или Дешам побережёт его на более поздний этап.

Нидерланды в первой игре немного натужно, но обыграли за счёт класса Польшу. Франция тоже имела проблемы. Мы говорили, что это фавориты чемпионата, но ни те, ни другие пока не показывают должного уровня игры. Но думаю, что в очном матче мы как раз и увидим силу французов и голландцев. Будет очень интересно смотреть», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Нидерланды — Франция. Гризманн подстрахует Мбаппе
Нидерланды — Франция. Гризманн подстрахует Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android