Кирьяков: игра Франции и Нидерландов — матч между претендентами на победу на Евро

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче группового этапа чемпионата Европы между Францией и Нидерландами.

«Матч Нидерландов и Франции будет очень интересным. Наверное, это первая игра между реальными претендентами на победу на Евро. В обеих командах высококлассные футболисты очень серьёзного уровня. Один из главных вопросов в том, будет ли играть Мбаппе после травмы в прошлом матче или Дешам побережёт его на более поздний этап.

Нидерланды в первой игре немного натужно, но обыграли за счёт класса Польшу. Франция тоже имела проблемы. Мы говорили, что это фавориты чемпионата, но ни те, ни другие пока не показывают должного уровня игры. Но думаю, что в очном матче мы как раз и увидим силу французов и голландцев. Будет очень интересно смотреть», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.