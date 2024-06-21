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Фанаты сборных Нидерландов и Франции вместе проводят время перед матчем Евро-2024

Болельщики сборных Нидерландов и Франции вместе скандируют кричалки и проводят время на улицах Лейпцига перед очным матчем их национальных команд на групповом этапе Евро-2024, который состоится сегодня, 21 июня.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024:

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Матч начнётся в 22:00 мск.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Нидерланды в 1-м туре победили сборную Польши со счётом 2:1.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также три очка, располагается на первой строчке.