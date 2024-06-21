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Тренер Украины Ребров раскрыл, что сказал команде в перерыве, проигрывая Словакии

Тренер Украины Ребров раскрыл, что сказал команде в перерыве, проигрывая Словакии
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о разговоре с командой в перерыве матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Украинцы одержали победу со счётом 2:1, проигрывая после первого тайма — 0:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Я не кричал. Во втором тайме мы должны были отреагировать. Мы недостаточно сильно прессинговали. Мы понимали, что это наш шанс, и именно это я и сказал. Я сказал: «Не беспокойтесь о счёте и просто делайте это», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко. На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук вывел сборную Украины вперёд — 2:1.

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