Тренер Украины Ребров прокомментировал замену Лунина на Трубина после 1-го тура Евро

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о замене основного голкипера на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Украинцы одержали волевую победу со счётом 2:1. Ворота сборной Украины защищал Анатолий Трубин. Ранее с Румынией (0:3) играл Андрей Лунин.

«Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий Трубин заслужил право играть после своего выступления (в контрольном матче с Германией (0:0). — Прим. «Чемпионата»). Он был очень спокоен и мог бы начать ещё до этой игры.

Ярмоленко играет на своём четвёртом Евро, но у нас молодая команда и игроки, которые не привыкли к такому уровню и таким переполненным стадионам. Было важно, что во второй игре мы отреагировали по-другому и заслужили три очка. Игроки, вероятно, немного отпразднуют, но завтра они вернутся к тренировкам», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.