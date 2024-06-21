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Тренер Украины Ребров прокомментировал замену Лунина на Трубина после 1-го тура Евро

Тренер Украины Ребров прокомментировал замену Лунина на Трубина после 1-го тура Евро
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о замене основного голкипера на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии. Украинцы одержали волевую победу со счётом 2:1. Ворота сборной Украины защищал Анатолий Трубин. Ранее с Румынией (0:3) играл Андрей Лунин.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий Трубин заслужил право играть после своего выступления (в контрольном матче с Германией (0:0). — Прим. «Чемпионата»). Он был очень спокоен и мог бы начать ещё до этой игры.

Ярмоленко играет на своём четвёртом Евро, но у нас молодая команда и игроки, которые не привыкли к такому уровню и таким переполненным стадионам. Было важно, что во второй игре мы отреагировали по-другому и заслужили три очка. Игроки, вероятно, немного отпразднуют, но завтра они вернутся к тренировкам», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

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