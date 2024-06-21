Калешин: будь в футболе обратные замены, Дзюба стал бы чемпионом мира по голам с угловых

Чемпион России по футболу Виталий Калешин высказал мнением о карьере известного нападающего Артёма Дзюбы.

«Ему 35, он нападающий, скорость уже не та. Если дать Артёму пробить по воротам, дать время – он будет забивать, это и дураку понятно. Да, в штрафной за 30 туров какое-то количество мячей забьёт за счёт индивидуальных качеств. Но футбол играется не только в штрафной, надо бегать, перемещаться, прессинговать. Если бы в футболе можно было, как в гандболе, выйти на угловой, потом обратно поменяться, Дзюба был бы чемпионом мира по таким голам», – приводит слова Калешина Metaratings.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.