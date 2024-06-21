«Мы не ожидали такой скорости игры». Буффон высказался о матче Испания — Италия на Евро

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором итальянская национальная команда уступила Испании со счётом 0:1.

«Мы думали, что уже достигли определённого уровня, но вчера получили отпор, которого не ожидали. Те причины поражения, которые назвал мистер (тренер сборной Италии Лучано Спаллетти. — Прим. «Чемпионата»), правдивы. Нас сразу же поразила разница в скорости атак и действий, осуществляемых испанцами.

Состояние команды? Я видел, что они спокойны. Поговорив с некоторыми игроками, я понял, что они понимают, что произошло и с какими трудностями столкнулись. Иногда легче справиться с поражением, чем с победой», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, на 55-й минуте защитник сборной Италии Риккардо Калафьори забил гол в свои ворота. Этот мяч остался единственным в матче.

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