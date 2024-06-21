Сесар Навас: Испания доказала, что является одним из претендентов на победу на Евро

Бывший игрок «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас заявил, что сборная Испании является одним из претендентов на победу на Евро.

— Можно ли сказать, что сборная Испании пока лучшая команда Евро по игре?

— На чемпионате Европы есть команды с высоким уровнем мастерства. И я не думаю, что Испания будет и дальше наслаждаться такими же комфортными играми, как вчера с Италией. Но это правда: Испания доказала, что это очень мощная команда, являющаяся одной из фаворитов, на победу в чемпионате Европы, — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.