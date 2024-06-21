Тренер сборной Португалии резко ответил на вопрос об игровом времени Роналду на Евро-2024

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос журналиста о том, насколько целесообразно использовать нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду на протяжении всего игрового времени в матчах Евро-2024.

«Могу я задать вам вопрос? Вы знаете, сколько минут Криштиану отыграл в минувшем сезоне? У вас есть подобный опыт?

В истории футбола нет другого футболиста, который отыграл бы на шести Евро. Важно понимать, что привносит игрок. Криштиану привносит опыт, возможности для взятия ворот и открывания. Криштиану в национальной команде, потому что он заслуживает быть здесь. Просто посмотрите, что он делал и чего добился в последних соревнованиях», — приводит слова Мартинеса Record.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний нападающий провёл на поле 4064 минуты во всех клубных турнирах.

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