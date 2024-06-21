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«Думаю, что сопернику было нелегко». Зинченко — о матче Украины со Словакией

«Думаю, что сопернику было нелегко». Зинченко — о матче Украины со Словакией
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Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное — твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди, мы все совершаем ошибки. Если сдаёшься, у тебя не будет шансов вернуться и победить.

Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счёте 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

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