«Думаю, что сопернику было нелегко». Зинченко — о матче Украины со Словакией

Защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Словакии (2:1).

«Мне помог опыт, который я получил от лучших в этом виде спорта: если допускаешь ошибку, самое главное — твоя реакция. Время нельзя отмотать назад, это уже случилось, это уже история. Мы все люди, мы все совершаем ошибки. Если сдаёшься, у тебя не будет шансов вернуться и победить.

Даже после пропущенного мяча мы старались подталкивать друг друга, и это сработало во втором тайме. Мы старались забить. Даже при счёте 0:1 мы старались снова и снова. Думаю, что сопернику было нелегко в такой игре против нас», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.