Сборную Испании могут оштрафовать за работу несовершеннолетнего Ямаля после 23:00 — 2DF

Сборная Испании может быть оштрафована на сумму в € 30 000 за то, что 16-летний вингер «Фурия Роха» Ламин Ямаль осуществлял трудовую деятельность после 23:00. Об этом сообщает немецкий телеканал 2DF.

Как подчёркивает источник, согласно немецкому законодательству, подросткам до 18 лет не разрешается работать после 20:00. Это касается и иностранных граждан, находящихся в Германии.

Для спортсменов существует исключение — им разрешено работать на спортивных мероприятиях до 23:00, что включает в себя и процедуры после встречи до отъезда со стадиона.

Матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия (1:0) начался в 21:00 по местному времени. Это означает, что Ямаль уехал со стадиона позже 23:00. Однако юристы отмечают, что наложение штрафа на сборную Испании маловероятно.

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