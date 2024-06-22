Перу — Чили: во сколько начало матча Кубка Америки, где смотреть прямую трансляцию

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки 2024 года встретятся сборные Перу и Чили. команды будут играть в США. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Вилтоном Сампайо (Бразилия). Начало игры — в 3:00 по московскому времени.

Трансляция матча Перу – Чили на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Вчера, 21 июня, в матче открытия Кубка Америки — 2024 сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0.

Кубок Америки проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.