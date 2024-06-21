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Вратарь сборной Польши Щенсны сбил челюстью австрийца в своей штрафной в матче Евро-2024

Вратарь сборной Польши Щенсны сбил челюстью австрийца в своей штрафной в матче Евро-2024
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21 июня на арене «Олимпиаштадион» в Берлине прошёл матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу австрийцев.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

На 77-й минуте игрок австрийцев Марсель Забитцер вышел один на один с голкипером поляков Войцехом Щенсным. Вратарь сбил Марселя в своей штрафной лицом, а именно — челюстью. После этого арбитр назначил пенальти, который реализовал нападающий австрийцев Марко Арнаутович.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1). Сейчас у австрийцев три очка — они идут третьими в квартете. Поляки располагаются на последней строчке.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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