Вратарь сборной Польши Щенсны сбил челюстью австрийца в своей штрафной в матче Евро-2024

21 июня на арене «Олимпиаштадион» в Берлине прошёл матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Австрии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу австрийцев.

На 77-й минуте игрок австрийцев Марсель Забитцер вышел один на один с голкипером поляков Войцехом Щенсным. Вратарь сбил Марселя в своей штрафной лицом, а именно — челюстью. После этого арбитр назначил пенальти, который реализовал нападающий австрийцев Марко Арнаутович.

Фото: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Национальные команды Польши и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Нидерландами и Францией. В 1-м туре Польша проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а Австрия минимально уступила Франции (0:1). Сейчас у австрийцев три очка — они идут третьими в квартете. Поляки располагаются на последней строчке.