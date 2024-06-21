Полузащитник Австрии Баумгартнер признан лучшим игроком матча с Польшей на Евро-2024

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Польши.

Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Сборная Австрии одержала победу со счётом 3:1.

В составе австрийцев отличились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович (с пенальти). Единственный гол за сборную Польши забил Кшиштоф Пёнтек.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).