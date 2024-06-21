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Сломавший нос Мбаппе включён в заявку на матч Нидерланды — Франция на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ранее сломавший нос, включён в заявку французской национальной команды на грядущий матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами. Эта встреча состоится сегодня, 21 июня.

Ранее Мбаппе на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию защитной маски, в которой он может принять участие в игре с Нидерландами.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, в котором сборная Франции победила со счётом 1:0.

Матч Нидерланды — Франция пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера. Матч начнётся в 22:00 мск.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: