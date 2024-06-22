Маркао: встретились с Робсоном, вспоминали игру в «Спартаке». Позвонили Титову и Ананко

Бразильский экс-нападающий московского «Спартака» Маркао рассказал о встрече со своим бывшим одноклубником по российской команде — экс-форвардом Луисом Робсоном.

«Я очень долгое время не видел Робсона, это была наша первая встреча с того времени, как ушёл из «Спартака». Он был в Сан-Паулу по работе, поэтому нам удалось встретиться. Мы вспоминали нашу игру в «Спартаке». Это был замечательный день, мы с Робсоном прониклись воспоминаниями, было прекрасно.

Робсон сделал два видеозвонка — Титову и Ананко. Это два исключительных человека из того состава «Спартака», передаю им привет! Как и остальным ребятам, с которыми мне удалось поиграть. Встреча с Робсоном прошла просто замечательно», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

51-летний Маркао выступал за московский «Спартак» с 2000 по 2001 год, провёл в его составе 24 матча во всех турнирах и забил семь голов. 49-летний Робсон защищал цвета красно-белых с лета 1997 года по лето 2001 года.