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Нидерланды — Франция, 21 июня 2024, счёт 0:0, Евро-2024, чемпионат Европы — 2024

У француза Гризманна было вдвое больше голевых моментов, чем у всей команды Нидерландов
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21 июня на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в немецком Лейпциге завершился матч 2-го тура группового турнира Евро-2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

Сборная Франции в этой встрече имела два явных голевых момента. Оба они на счету нападающего Антуана Гризманна, которому партнёры дважды отдавали мяч под удар по воротам Нидерландов с близкого расстояния. В одном случае форвард наступил на мяч, не смог его обработать и вовсе не пробил по воротам, во втором его удар не получился плотным, и голкипер «оранжевых» Барт Вербрюгген сумел отвести угрозу.

При этом у всей сборной Нидерландов в этой игре был один явный голевой момент — вдвое меньше, чем у Гризманна.

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