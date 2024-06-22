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Жиру — об итогах матча Франции с Нидерландами: в конце концов, ничья — не так уж и плохо

Жиру — об итогах матча Франции с Нидерландами: в конце концов, ничья — не так уж и плохо
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал результат матча своей национальной команды со сборной Нидерландов во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 в Германии. Встреча состоялась в Лейпциге и завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Думаю, мы в игре доминировали в том смысле, что создали больше моментов. Несколько расстроены, так как хотели взять три очка. Но, в конце концов, ничья — это не так уж и плохо. Наша судьба остаётся в наших руках», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции набрала в двух стартовых турах Евро-2024 четыре очка и занимает второе место в группе D, уступая команде Нидерландов по количеству забитых голов. При этом даже поражение «трёхцветных» от сборной Польши в заключительном туре не отбросит их на четвёртое место в группе, которое гарантированно не получит путёвку в плей-офф — при любом исходе этой встречи последними в квартете останутся поляки.

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