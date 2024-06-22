Куман раскритиковал решение судьи отменить гол Симонса в матче Нидерланды — Франция

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал решение судьи отменить гол полузащитника Хави Симонса в ворота сборной Франции.

«Думаю, Дюмфрис находился в офсайде, но он не мешал вратарю. Если игрок не влияет на эпизод, гол должен быть засчитан. И вам потребовалось пять минут, чтобы принять решение? Я этого не понимаю», – приводит слова Кумана журналист Джордж Боксалл в соцсетях.

На 69-й минуте игры полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс отправил мяч в сетку ворот сборной Франции, однако этот гол не был засчитан — рефери определили положение «вне игры» у находившегося неподалёку от голкипера французов защитника «оранжевых» Дензела Думфриса. После длительного просмотра на предмет определения степени пассивности этого офсайда видеоарбитры приняли решение оставить в силе первоначальный вердикт главного судьи.