Виталий Калешин: если анализировать, то хорошо, что я не остался в «Спартаке»

Чемпион и обладатель Кубка России в составе казанского «Рубина» Виталий Калешин поделился воспоминаниями о том, как в 2000 году приезжал на просмотр в московский «Спартак».

«Гордость была за то, что я попал в такой «Спартак», а не за то, что я такого уровня. Ананко, Хлестов, Тихонов, Титов, Бушманов, Робсон, Бузникин, Филимонов, Баранов – это, наверное, самые сливки «Спартака» 2000 года.

Если анализировать, то хорошо, что не остался в «Спартаке», потому что до уровня не дотягивал. В лучшем случае ковырялся бы в дубле, а так я уже играл в Первом дивизионе», – приводит слова Калешина Metaratings.

43-летний бывший фланговый защитник Виталий Калешин в 2000 году выступал за тольяттинскую «Ладу», из которой в 2002 году перешёл в краснодарскую «Кубань». С 2009 по 2013 год футболист играл в казанском «Рубине», с которым выиграл четыре трофея — чемпионство, Кубок России и дважды национальный Суперкубок.