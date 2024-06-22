Калешин: сразу было понятно, что «Рубин» – стопроцентный претендент на чемпионство

Чемпион и обладатель Кубка России в составе «Рубина» Виталий Калешин рассказал о том, как в 2009 году воспринял переход в казанский клуб.

«Сразу ли понял в «Рубине», что пришёл в чемпионскую команду? Конечно. Менталитет ребят, плюс то, какие были легионеры. Сразу было понятно, что команда – стопроцентный претендент на чемпионство. Команда и в 2008-м стала чемпионом не случайно – механизм был отлажен как часы», – приводит слова Калешина Metaratings.

43-летний бывший фланговый защитник Виталий Калешин в феврале 2009 года перешёл в «Рубин» на правах аренды из «Москвы», в декабре 2009 года казанцы выкупили его трансфер. В 2008 и 2009 годах «Рубин» стал чемпионом России, в сезоне-2011/2012 выиграл Кубок страны, в 2010 и 2012 года завоевал национальный Суперкубок.